Şile'de batan gemiyle ilgili yapılan çalışmalarda 3 kişinin daha cesedi bulundu. Sabah saatlerinde de ikinci kaptan Cüneyd Yedican'ın cenazesi bulunmuştu. Daha önce ise 3 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı. Böylece toplam 7 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış oldu.
Şile'de batan gemi ile ilgili sıcak gelişme!
07.11.2017 - 17:39 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şile açıklarında batan gemide arama çalışmaları devam ederken, mürettebattan 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Etiketler : şile,haberler,gemi,
517733 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517733.aspx
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