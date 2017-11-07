Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile'de batan gemiyle ilgili yapılan çalışmalarda 3 kişinin daha cesedi bulundu. Sabah saatlerinde de ikinci kaptan Cüneyd Yedican'ın cenazesi bulunmuştu. Daha önce ise 3 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı. Böylece toplam 7 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış oldu.