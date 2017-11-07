Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Orhangazi- İznik kavşağında meydana geldi. Orhangazi merkezinden geçip, İznik kavşağından ana yola çıkan Suriye uyruklu Muhamme El Arab (42) yönetimindeki 16 MT 036 plakalı otomobile, Bursa yönünden gelen Oğuz Özen (21) yönetimindeki 34 RJ 4517 plakalı otomobil çarptı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Özen'in aracı, çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 40 metre savrulup, takla attıktan sonra ters döndü. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Oğuz Özen ile diğer aracın sürücüsü Muhammet El Arab ve oğlu Ali El Arab (20) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.