Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, son olarak 3 kişinin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Gemiden son çıkarılan cesetlerin Mert İlkmen, Nedim Alicem ve Mahir Sanayır’a ait olduğu tespit edildi. Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, yapılacak işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Cesedi bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu
07.11.2017 - 20:46 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan son 3 kişinin isimleri belli oldu.
Etiketler : şile,
517759 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517759.aspx
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