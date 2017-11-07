Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, son olarak 3 kişinin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Gemiden son çıkarılan cesetlerin Mert İlkmen, Nedim Alicem ve Mahir Sanayır’a ait olduğu tespit edildi. Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, yapılacak işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.