Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, kuzey ve iç kesimler ile Göller Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELI °C, 20°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

IZMIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MANISA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 19°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

HATAY °C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

CANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARABÜK °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı