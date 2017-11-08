Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturmada, 12 şüpheli tespit edildi.
Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Bolu ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla H.A, D.G, D.Ç, S.T, Z.A, V.G, F.V, I.Ş, H.Ö, A.H, M.T. ile B.Y. gözaltına alındı.
Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kırklareli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
08.11.2017 - 09:24 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturmada, 12 şüpheli tespit edildi.
Etiketler : Kırklareli,
517861 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517861.aspx
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