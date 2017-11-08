Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturmada, 12 şüpheli tespit edildi.

Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Bolu ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla H.A, D.G, D.Ç, S.T, Z.A, V.G, F.V, I.Ş, H.Ö, A.H, M.T. ile B.Y. gözaltına alındı.

Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.