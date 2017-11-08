Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 21’inci kilometresinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Mehmet Müjde (35), yol kenarında arızalanan bir otomobilin sürücüsüne yardım etmek isterken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AB 840 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.