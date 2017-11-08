Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yiğitcan'ı 8 yerinden bıçaklayarak öldüren baba, cezaevine giderken dahi eşi Neriman T.yi telefonla tehdit ettiği ortaya çıktı. Nezir T., son telefon hakkını kullanıp eşini aradı. Cani baba, telefonu açan komşuya "Ben Nezir" diyerek eşini telefona isteyip tehditlerde bulunduğu, çılgına dönen komşunun ise kendisine beddua edip telefonu kapattığı öğrenildi.

"NASIL KIYDI OĞLUMA"

Acılı anne Neriman T.: "Nasıl oldu bilmiyorum nasıl kıydı ona. Gözünün içene bakarak mı vurdu, nasıl vurdu. Ben vurmaya kıyamadım oğluma. İlkin doğalgazla zehirlemeye çalıştı benim oğlumu, oğlumu polis yardımıyla ölümden kurtardım. Gece karakola aldılar sabah geri çıktı. Bana zarar verir dedim, ben tahmin etmedim oğluma bir şey yapsın. Şimdi deliliğe vuruyor akli dengesi yerinde olmadığına dair rapor almaya çalışıyor. En ağır ceza neyse verilmesi lazım"

(Akşam)