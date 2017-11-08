Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Bursa-Ankara Karayolu yakınlarındaki boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanı patladı.

''9 KİŞİ ÇALIŞIYORDU MÜŞTERİ DE OLABİLİR''

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, ''9 kişi çalışıyordu müşteri de olabilir'' dedi.

5 ÖLÜ, 15 YARALI

Alınan bilgilere göre, organize sanayi bölgesindeki fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu göçük meydana geldi. Patlamada 5 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi de yaralandı. Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi ve Şevket Yılmaz Hastanesi'nde tedavi altına alındı.