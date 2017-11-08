Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Aydın'a kömür tozu taşıyan E.P. idaresindeki 17 HB 844 tır, bariyerleri parçalayarak 2 metre aşağıdaki alt yola uçtu. Alt yolda park halinde bulunan 2 otomobili hurdaya çeviren tır, apartman korkuluklarına çarparak güçlükle durabildi. E.P.'nin Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yola yayılan kömür tozu ise belediyeye ait iş makinaları tarafından temizlendi.
2 metre yükseklikten uçan tır iki otomobili parçaladı
08.11.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 metre yükseklikten uçan tır, park halindeki iki otomobili parçaladı. Hızını alamayan tır metrelerce sürüklendikten sonra apartman korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Aydın'a kömür tozu taşıyan E.P. idaresindeki 17 HB 844 tır, bariyerleri parçalayarak 2 metre aşağıdaki alt yola uçtu. Alt yolda park halinde bulunan 2 otomobili hurdaya çeviren tır, apartman korkuluklarına çarparak güçlükle durabildi. E.P.'nin Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yola yayılan kömür tozu ise belediyeye ait iş makinaları tarafından temizlendi.
Etiketler : kaza,bursa,haberler,
517941 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517941.aspx
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