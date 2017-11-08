Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Aydın'a kömür tozu taşıyan E.P. idaresindeki 17 HB 844 tır, bariyerleri parçalayarak 2 metre aşağıdaki alt yola uçtu. Alt yolda park halinde bulunan 2 otomobili hurdaya çeviren tır, apartman korkuluklarına çarparak güçlükle durabildi. E.P.'nin Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yola yayılan kömür tozu ise belediyeye ait iş makinaları tarafından temizlendi.



