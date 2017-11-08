Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, kent genelindeki çeşitli adreslere 20 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, İ.K, K.K, S.K, E.K, G.K, C.K, Ş.T, B.D, M.A.T, G.D, Ö.D, M.S, H.Ç, F.T, M.S.K, E.G, K.Y, A.O. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde, 7 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, 53 av tüfeği fişeği, 810 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi, 1 kasatura, 2 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 33 kurusıkı tabanca fişeği ve 4 adet G3 piyade tüfeği mermisi bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlılardan firari İ.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 19 gözaltı
08.11.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : kayseri,silah,haberler,operasyon,
517961 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517961.aspx
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