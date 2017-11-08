Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, kent genelindeki çeşitli adreslere 20 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, İ.K, K.K, S.K, E.K, G.K, C.K, Ş.T, B.D, M.A.T, G.D, Ö.D, M.S, H.Ç, F.T, M.S.K, E.G, K.Y, A.O. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde, 7 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, 53 av tüfeği fişeği, 810 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi, 1 kasatura, 2 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 33 kurusıkı tabanca fişeği ve 4 adet G3 piyade tüfeği mermisi bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlılardan firari İ.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.