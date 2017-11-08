Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Antalya Çevre Yolu Caddesi ile Dutlukır Cadde Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Kamil T. idaresindeki 42 AOD 37 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, ters yönden giden Muhamer Ö. idaresindeki 42 EAV 65 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan Muhammer Ö. ile Mine Ö. yaralandı. Otobüs sürücüsü Kamil T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mine Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanı ardından otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse alınarak, yollarına devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.