Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Zeytinlik Parkı'nda bonzai adlı uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklanan 24 yaşındaki Tugay E.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Tugay E. kendini savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin uyuşturucu kullandığını ancak kimseye satmadığını savunan Tugay E., "İddialar doğru değildir. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ailemin karşısına böyle bir suçtan dolayı çıktığım için pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti Tugay E.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.