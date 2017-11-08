Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde hamsinin kilosu 10 liradan satılırken balıkçılıkla uğraşan bir grup esnaf, Karadeniz’den avladıkları yaklaşık bir buçuk ton hamsiyi poşetle 5 liraya sattılar. Liman Caddesi’nde torbası 5 liraya satılan hamsiyi gören vatandaşlar adeta tezgahın başına akın ettiler. Kilosunu 2 liradan sattıkları hamsiyi 2.5 kiloluk poşetlere koyan esnaflar, gün boyu balık satışını sürdürdüler. Ucuza satılan hamsi ise kısa sürede tükenme noktasına geldi. Ucuz balığı tezgahlarda görenler ise telefonlarına sarılarak durumu yakınlarına bildirdiler. Bazıları ise komşuları adına da balık satın aldı. Cep telefonu ile bir yakınına hamsinin ucuza satıldığını haber veren Ayşe Yılmaz, “Yakında kilosu 20 liraya çıkar. Vatandaş rahat rahat balık yesin. Balık ucuz yesin. Kilosu 10 liraydı alamadık. Şu anda ucuz gördük alıyorum. Üç kiloya yakın balık var. Arkadaşa da haber verdim” dedi.



Ucuza balık satan esnaf Ertürk Karamahmut, “Her zaman her sene aynı satıyoruz. Hamsi balıkhanede 10 liraya satılıyor. Vatandaş, halk yesin. Ucuz balık. Karadeniz yerli hamsi. Daha ne olsun. Burada torbası 5 lira. Bir torbaya 2.5 kilo kadar geliyor 3 kiloya kadar balık koyuyoruz. Kilosu neredeyse 1.5 liraya geliyor. Vatandaş da yesin ve memnun kalsın” diye konuştu.