Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Şirinevler Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta ağlama sesi duyan vatandaşlar, sese doğru ilerleyince yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebeği alan sağlık ekipleri, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü. Polis ekipleri ise bebeği parka bırakan şahıs ya da şahısların bulunması için incelemelerde bulundu.

Park çevresinde esnaflık yapan Cuma Akın, sabah iş yerini açtığı sırada parkta kalabalık bir grubun olduğunu fark ettiğini ve yanlarına gittiğini belirterek, “Polis ve güvenlikçilerin ellerin küçük bir bebek vardı. Bebeğin terk edildiğini öğrendim. Bu soğuk havada 3 günlük bebeğin hangi vicdanla bırakıldığını anlamıyorum” dedi.



Sağlık İl Müdürü Dr. Osman Sünger ise hastaneye kaldırılan bebeğin kan şekerinin düşük çıktığını ve aç olduğu belirterek, 3 günlük bebeğin yarım saatte bir beslenmesi gerektiğini ve yoğun bakım ünitesine alınan bebeğe gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti.