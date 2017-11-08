Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Van'dan batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine Vakfıkebir ilçesinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Uyuşturucu maddeye duyarlı köpekler eşliğinde yapılan aramada 34 plakalı kamyonun gizli bölmelerinde zulalanmış şekilde paketler halinde saklanmış 58 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon şoförü İ.S. (45) gözaltına alınırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.
Trabzon'da bir kamyondan 58 kilo eroin çıktı
08.11.2017 - 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kamyonun zulasından 58 kilogram eroin çıkarken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : trabzon,eroin,haberler,kamyon,
517996 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517996.aspx
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