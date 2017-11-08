Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağının olduğu dönem ile beraber serbest zamanda da yasa dışı avlanmaya karşı su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yürütülen denetim ve kontroller sürüyor. Bu kapsamda, bu yıl 1 Eylül’e kadar göl üzerinde Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Jandarma tarafından yasa dışı su ürünü avlanmamasına yönelik olarak yapılan denetim ve kontrollerde, elektroşokla avcılık yapıldığı tespit edilen 13, uygun olmayan istihsal vasıtası ile avcılık yapmaktan 13, bölge, büyüklük, tür ve zaman yasaklarına riayet etmediği gerekçesiyle 32 kişi olmak üzere toplamda 66 kişiye 147 bin liralık idari para cezasının uygulandığı öğrenildi. Beyşehir Gölü üzerinde yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesine yönelik denetim ve kontrollerin bundan böyle de süreceği kaydedildi.