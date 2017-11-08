Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kadıköy Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bir inşaat çalışması sırasında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temeline beton atarken beton mikserinin pompası patladı. Bu sırada beton mikserinin aktarma hortumlarını tutan Yunus Dağ ve Emrumiye Dağ isimli 2 işçi patlamada yaralandı. Patlamanın hemen ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri yaralanan işçileri inşaatın temelinden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralanan işçiler itfaiye ekiplerince vinçle yukarı çıkarıldı.

Çalışmalar sırasında olay yerinde bulunan işçiler patlamanın beton mikserinin pompasından kaynaklandığını ileri sürdü. İşçiler, “Temele beton dökülüyordu. İşçiler o anda hortumun ucundan tutuyordu. Patlama olunca yaralandılar” dedi.