Emre Örsçekiç'in (42) kullandığı 34 SJ 617 plakalı otomobil, Edremit-Çanakkale karayolu Altınoluk Mahallesi girişinde önce kaldırıma ardından reklam tabelasına çarptı. Kazada sürücü Örsçekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Balıkesir'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
08.11.2017 - 14:31 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yol kenarındaki reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Etiketler : balıkesir,kaza,haberler,
518004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518004.aspx
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