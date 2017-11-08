Emre Örsçekiç'in (42) kullandığı 34 SJ 617 plakalı otomobil, Edremit-Çanakkale karayolu Altınoluk Mahallesi girişinde önce kaldırıma ardından reklam tabelasına çarptı. Kazada sürücü Örsçekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.