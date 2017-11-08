Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri merkeze bağlı Orhaniye, Sarayakpınar, Köşen, Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı. Kontrollerde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Fas, Pakistan, Myanmar, Afganistan, Mısır ve Suriye uyruklu 575 sığınmacı ve kaçak yakalandı. Sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.