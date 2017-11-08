Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri merkeze bağlı Orhaniye, Sarayakpınar, Köşen, Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı. Kontrollerde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Fas, Pakistan, Myanmar, Afganistan, Mısır ve Suriye uyruklu 575 sığınmacı ve kaçak yakalandı. Sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de 575 sığınmacı ve kaçak yakalandı
08.11.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de, yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 575 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Etiketler : edirne,kaçak,göçmen,haberler,
518029 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518029.aspx
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