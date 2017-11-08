Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Gazi Ömerbey Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye hazırlanan B.A ve Ü.K'yı gözaltına aldı. PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu tespit edilen şahısların arama kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lılar yakalandı
08.11.2017 - 17:07 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen PKK terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : pkk,yunanistan,edirne,haberler,
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