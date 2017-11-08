Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Gazi Ömerbey Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye hazırlanan B.A ve Ü.K'yı gözaltına aldı. PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu tespit edilen şahısların arama kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.