İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nde aktif görevde bulunan ve polis memuru çift H.Ö.M. ve N.M.'yi düzenledikleri operasyonla görevleri başındayken gözaltına aldı. Şüpheli çiftle ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis memuru çift, görevdeyken FETÖ'den gözaltına alındı
08.11.2017 - 17:24 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde aktif görevde bulunan polis memuru çift H.Ö.M. ve N.M., Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,gözaltı,polis,haberler,
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