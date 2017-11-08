Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nde aktif görevde bulunan ve polis memuru çift H.Ö.M. ve N.M.'yi düzenledikleri operasyonla görevleri başındayken gözaltına aldı. Şüpheli çiftle ilgili soruşturma başlatıldı.