Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Servis minibüsünün altında kalan küçük kız hayatını kaybetti.Savaş İ.'nin(37) kullandığı 52 S 0135 plakalı servis aracıyla Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursunda öğrenim gören çocukları almaya gitti. Sürücü, Akyazı Camisi önünde aracını park ettikten sonra çocukları beklemeye başladı.

Aracından inerek servise bindirmek üzere çocuklara eşlik Savaş İ., 5 yaşındaki Elvan Şahin'i de aracı bindirmek istedi. Bu sırada minibüsün geriye doğru hareket etmesi sonucu Elvan Şahin, aracın altında kaldı.Durumu fark eden sürücü, çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkardığı çocuk için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler çocuğu özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.