Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında çalışan Vehbi Kara (34), yüksekten düştü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Kara'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Durumu haber alarak şantiyeye gelen Vehbi Kara'nın yakınları, büyük üzüntü yaşadı.