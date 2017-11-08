İddiaya göre, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında çalışan Vehbi Kara (34), yüksekten düştü. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Kara'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Durumu haber alarak şantiyeye gelen Vehbi Kara'nın yakınları, büyük üzüntü yaşadı.
Üsküdar'da feci iş kazası, 1 işçi öldü
08.11.2017 - 18:01 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar'da, inşaatta yüksekten düştüğü belirtilen işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : üsküdar,iş kazası,haberler,
518058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518058.aspx
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