Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin 2’nolu Beşirli Mahallesi’nde, İsmail Ç. yönetimindeki 06 BF 7659 hafriyat yüklü kamyonun rampadan tırmanırken önüne bir otomobil çıktı. Rampa nedeniyle tekrar hareket etmeye çalışan kamyon, kasasında bulunan hafriyatla birlikte kalkamayınca geri kayarak bir evin duvarını yıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hafriyat kamyonu geri kayarak evin duvarını yıktı
08.11.2017 - 18:41 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafriyat kamyonu geri kayarak bir evin duvarını yıktı.
Etiketler : Trabzon,kaza,yaşam haberleri,
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