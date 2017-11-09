Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, M.D. (17) ile S.B. (19) arasında Yeniköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, M.D'yi sırtından bıçakladı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı sırtına saplı bıçakla Bodrum Devlet Hastanesine sevk etti.Ağır yaralanan M.D'nin sırtına saplanan bıçağın çıkartılması için ameliyata alındığı, S.B'nin ise polis ekiplerince Konacık Mahallesi'nde yakalandığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.