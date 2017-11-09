Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Balıkesir çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
IZMIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MANISA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
CANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARABÜK °C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı