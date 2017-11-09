Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Balıkesir çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

IZMIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MANISA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

CANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARABÜK °C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı