Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin mürettebatlarından Nedim Alicem’in (38) cenaze namazı bugün kılındı. Batıkent Mahallesi Yunus Emre Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında, Nedim Alicem’in babası Nevzat Alicem, anne Müzeyyen Alicem, kardeşler Murat ve Metin Alicem de yer aldı. Cenaze törenine gelen Nedim Alicem’in 8 yaşındaki oğlu Egehan ise, babasının tabutunun başından ayrılmadı. Soğuk havaya aldırış etmeyen Egehan, cenaze namazı başlayana kadar tabuta sarılarak bekledi. Görenlerin yüreklerini dağlayan anlarda, Egehan tabutun başından ayrılmayı kabul etmedi.

Öte yandan Nedim Alicem’in cenazesi Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanlığına defnedildi.