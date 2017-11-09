Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Van’dan İzmir’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri sevkıyatın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler bu çerçevede, Van’ın Erciş ilçesinde görevliyken, yurtdışına çıkış yasağı bulunan bir şahsın kaçmasını sağladığı gerekçesiyle iki ay önce görevden alınan polis memuru İ.G.’yi takibe aldı. Açığa alınmadan önce 7 yıl görev yaptığı öğrenilen İ.G.’nin içerisinde bulunduğu aracı Diyarbakır-Silvan karayolunda bulunan uygulama noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği “Alex” ile arama yaptı. Aramada, 40 kilogram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan İ.G. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KAMYON TANKERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, bir ihbar üzerine de, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bir tankere operasyon düzenledi. Operasyonda, sürücü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alınırken, tanker incelenmek üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan incelemede, tankerin içerisinde gizli bir bölme bulundu. Yardım istenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan bölmede, 1 ton esrar ele geçirildi.

Kocaköy ilçesi Gökçen köyü kırsalındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi de alan polis, buraya özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Buradaki operasyonda ise 272 kilogram esrar ele geçirildi.

3 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu bildirildi.