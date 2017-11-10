Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali olduğu iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı.Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören, tutuksuz sanıklar usta öğretici A.G. ile servis görevlisi olarak çalıştırılan D.K. müştekiler Alperen Sakin'in anne ve babası Buket Sakin ve Serkan ile taraf avukatları katıldı.Anaokulunda servis şoförü olarak çalışan tutuklu sanık Taner İşgören savunmasında olay gününü anlattı.

"Kamerayı kapattım, fişini çektim"



İşgören, Alperen'in yokluğunun fark edilmesiyle, anahtarı servis görevlisi D.K. ve aşçıya verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç dakika sonra da servisten D.K ve Tülay Hanım geldi. Alperen, Tülay hanımın kucağındaydı. Eşimi aradım. Evimiz okulun karşısında olduğu için hemen geldi, 'ambulansa haber verdiniz mi' dedi, Alperen'in o halini görünce Nurcan Altıok ile eşim hemen hastaneye götürdüler. Ondan sonra beklemeye başladık, daha sonra hastaneden eşim beni aradı, 'velilerden okulun kamera kayıtlarını görmek isteyenler var, fazla kargaşaya meydan vermemek için kamera görüntülerini gösterme.' dedi. Bunun üzerine ben de kamerayı kapattım ve fişini çektim. A.G'yi yönlendirme gibi bir durumum olmadı."

Tutuklu sanık ve okulun kurucusu Yurdagül İşgören olay günü rahatsız olduğunu, bir öğrencinin doğum günü nedeniyle kısa bir süre anaokuluna gittiğini daha sonra evine geçerek, uyuduğunu kaydetti.

Eşinin aramasıyla uyandığını ve olayı öğrendiğinde hemen okula koştuğunu belirten İşgören, şunları söyledi:

"Gittiğimde Alperen yerde yatıyordu, Nurcan Hanım'ın bir elinde su ve bir elinde kolonya vardı 'Ambulansı aradınız mı' dedim, kimseden ses çıkmadı. Vakit kaybetmemek için Nurcan Altıok'la beraber kendi aracımızla Medical Park'a götürdüm. Dörtlüleri yakarak, kornalarla. 5-6 dakika içerisinde hastaneye götürdüm, 17.00 sıralarında hastaneye gittim, doktora teslim ettim, doktor Nurcan Hanım'a sorduğunda 'Nurcan Hanım uykuda bu haldeydi' diyerek teslim etti, sonrasında Buket ve Serkan Bey'i aradım, konum paylaştım, Nurcan Hanım bana gerçeği anlattı, 'öğretmenimiz biz çocuğu serviste bulduk.' dedi, hastane kalabalıklaştı, anne kriz geçirdi, anne 'Alperen'in kameradan son halini görmek istiyorum.' dedi. O anda sakinliği korumak en azından bir süre zaman kazanmak için eşimi aradım, 'kameramın fişini çek, velilerden gelen olursa, şu anda uygun olmadığını söyle.' dedim. Bir süre ailemin yanında kaldım, velilerden okula gelenler olduğunu söylendi, okula geçtim, orada ortamın sakinleşmesini söyledim, polise 'bana süre verin, söz veriyorum kamera kayıtlarını size vericem.' dedim. 15-20 dakika sonra da teslim ettim."

Olay günü servis görevlisi olarak çalışan D.K. saat 8 gibi Alperen'i annesinden teslim aldığını, koltuğa oturttuğunu, emniyet kemerini taktığını, ortalama on öğrenci aldıklarını ve saat 8.45 gibi okula geldiklerini anlattı.

D.K. çocuklardan Hiragül'ün durmadığı için onu yanına yöneldiğini belirterek, "Ağladığı için emniyet kemerini çıkardım, kucağıma aldım. Çocukları tek tek indirdim. 2 yaşındaki çocukların çantalarını da aldım. Efe de ağlıyordu, onu da aldım. Çocuklarla birlikte okula girdik. Bu süre zarfında servisin kapısını ben kapatmadım. Nurcan öğretmene çocukları teslim ettim. Çocukların ayakkabılarını dolaplarına yerleştirdim." dedi.

Saat 10.00 civarında doğum günü partisi düzenlendiğini, kendisinin de palyaço kıyafeti giydiğini aktaran D.K, çocukların pasta ve kurabiye tükettiği için öğle yemeği yemeden saat 15.00'e kadar uyuduğunu ifade etti.

D.K. çocuklar uyandıktan sonra Arzu öğretmenin çocukların bezlerinin değişeceğini söylediğini belirterek, "Çocukların bezlerini almaya gittim. Alperen'in çantasını bulamadım. Yedek bezi vardı. Sıra Alperen'in bezi değişmeye geldiğinde Alperen yoktu. Arzu öğretmene sordum, 'Bugün gelmedi.' dedi. Ben Alperen'in geldiğini söyledim ısrarla, Nurcan öğretmene sorduk. O da 'Görmedim.' dedi. Hemen Taner Abi'nin yanına gittik, ona 'Servisi kontrol ettin mi?' dedim. 'Yok' dedi. 'Servis anahtarını Nurcan öğretmenle bana verdi, 'Bakın' dedi. Servis aracını açtık. Alperen'in cansız bedenini bulduk. Nurcan öğretmen kucağına alıp götürdü." diye konuştu.

"Okuldan git, yoksa hapse gireceğiz"



D.K. savunmasına şöyle devam etti:

"Taner Abi gidince Alperen'in cansız bedenini Yurdagül Hanım'ın odasına götürdü. 'Ambulans çağırmadınız mı?' dedim. Taner Abi 'Yurdagül'ü bekliyoruz.' dedi. Yurdagül gelince Alperen'i battaniyeye sarıp hastaneye götürdüler. Daha sonra Arzu öğretmen bana gelerek, 'Sakin ol, Alperen uykudayken oldu diyeceğiz.' dedi. 'Ben bunu söyleyemem' dedim. Aradan 15 dakika geçtikten sonra Yurdagül beni aradı, 'Sakin ol, derhal okuldan git yoksa hepimiz hapse gireceğiz.' dedi. Ben de 'Servis aracını Taner Abi kontrol ediyor.' dedim."

D.K. soru üzerine servisle ilgili hiçbir tecrübesi bulunmadığını, olayın yaşandığı anaokulunda da ilk 2 hafta birinin yardımcı olduğunu devamında da tek başına çalıştığını kaydetti.

Tutuksuz sanık olay günü okulda görevli öğretmen A.G. ise Alperen'in yokluğunu fark edip, serviste bulduklarında Nurcan öğretmenle Alperen'i, Taner İşgören'in odasındaki halıya yatırdıklarını ve Taner İşgören'in eşini arayarak, 'Çocuk öldü, çabuk gel.' dediğini aktardı.

"Ailemizin içerisinde büyük yıkım var"



Alperen'in babası Serkan Sakin ise sabah Alperen'i annesinin servise verdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Olay günü Yurdagül İşgören'in araması ile hastaneye gittik. Hastanede gelip bana, 'Alperen'in uyku apnesi var mı, uyku krizi geçirir miydi' diye sorular sordular. Yaklaşık 40 dakika acilin önünde bekledik. Bize 'çocuk geldiğinde öldü' dediler. Eşim düştü bayıldı. Bize uyku krizi, uyku apnesi var mı diyen kişiler yanımdan uzaklaştı. Dışarıya çıktığımızda bir kişi gelip, beni teselli etmeye çalışıyordu. Onun daha sonra sanık A.S. olduğunu öğrendim. Bana 'Bunları 17 senedir tanıyorum. Emin olun, çocuklarınıza iyi bakmışlardır.' diye söyledi. Kim olduğunu sorunca yanımdan uzaklaştı. Eşim bağırdı, 'çocuğuma ne yaptınız, kamera kayıtlarını istiyorum.' dedi. Uzakta Yurdagül İ. telefon ile konuşuyordu. Sanıkların tamamından şikayetçiyim. İşimi kaybettim, ailemin içerisinde çok büyük yıkım var."

"2 gün uykuda öldü diye biliyordum"



Anne Buket Sakin ise kendisine Alperen'in öğle uykusuna yatırıldığını, bütün çocukların geldiğini, Alperen'in gelmediğini, uykuda öldüğünü söylediler. Ben iki gün oğlumun bu şekilde öldüğünü biliyordum." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanıkların yargılama sonucu, Asliye Ceza Mahkemesi'nin vereceği cezanın aştığını düşündüklerini, dosyanın Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Özen, tutuksuz sanıkların da tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Müşteki avukatları da dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Mahkeme başkanı bu celse dinlenecek olan tanıkların saatin geç olması nedeniyle bir sonraki celse dinlenilmesine, sanıkların ağır cezada yargılanması taleplerinin ve tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanması taleplerinin reddedilmesine, eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Adalete güvenimiz tam"



Duruşma sonrası konuşan Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, "Mahkememiz 20 Kasım'a ertelendi. Sanıklar ve biz dinlendik. Aynı acıyı yaşadık. Adalete güvenimiz tam. İnşallah adalet tecelli edecektir." dedi.

Ailenin avukatı Fikret Türkyılmaz ise "Alperen’in ölümü servis yönetmeliklerinin değişmesine sebep oldu. Servis araçlarının denetlenmesine sebep oldu. Alperen’in vefatı bu konuda diğer çocukların mağdur olmasını engeller diye düşünüyoruz. Adaletin tecelli etmesi için mücadele ediyoruz." diye konuştu.