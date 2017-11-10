Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Ali Ala yönetimindeki 09 L 3009 plakalı motorsiklet, Yalı durağı yakınlarında kontrolden çıkarak tramvay hattı çalışmasının yapıldığı alana daldı. Kaza sonucu, motosiklette bulunan sürücü Ala ile arkasında oturan 23 yaşındaki Yasemin Özbey yola savrularak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ala Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Özbey ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan Özbey, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ala'nın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.