Yağışların; genellikle hafif sağanak yağış, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14 
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 17 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20 
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 23 
Bursa: Parçalı bulutlu 17 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24 
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 17 
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 11 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18 