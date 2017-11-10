Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ufuk Talay hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölen gencin sosyal medyada "Dün ölmedik, bugün de yaşıyoruz. Yarın ise Allah kerim" mesajı paylaştığı görüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un aktardığı bilgilere göre, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy kavşağında önceki gün Hüseyin Ç. (30) yönetimindeki kamyonet, lise öğrencisi Ufuk Talay'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, motosiklet metrelerce sürüklenerek parçalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Ufuk Talay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BUGÜN DE YAŞIYORUZ" MESAJI PAYLAŞTI, 6 GÜN SONRA ÖLDÜ

Ufuk Talay'ın sosyal medya hesabında 3 Kasım'da ''Dün ölmedik, bugün de yaşıyoruz. Yarın ise Allah Kerim'' diye yazması dikkat çekti. Bu paylaşımdan 6 gün sonra geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere göre kavşakta kırmızı ışıkta beklerken yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden motosiklete arkadan hızla gelen kamyonet çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken ve kamyonetin yan yattığı görülüyor. Yaralı kamyonet sürücüsü Hüseyin Ç.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.