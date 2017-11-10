Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta bir binanın dış cephesine işlenen gelin ve damadın yer aldığı reklam çizimindeki gelin çirkinliği ile dikkat çekiyor.

BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir konfeksiyon firması, binanın dış cephesine işlenmiş reklam çalışmasındaki gelin ve damat çizimi ile dikkatleri çekmeyi başardı. Yaklaşık 10 metre büyüklükteki çizim pek başaralı olmasa da reklamda amaçlandığı gibi dikkat çekmede başarılı oldu. İlginç reklam şehirde olduğu kadar sosyal medyada da dikkat çekip kendinden söz ettirme devam ediyor.,