Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp krizi geçirmesi sonucu dün gece hayatını kaybeden Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın ve Gazi Osman Paşa’nın torunu merhum Salih Zeki Yeğen’in eşi Ülkü Yeğen (68), son yolculuğuna uğurlandı.



Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın ve Gazi Osman Paşa'nın torunu merhum Salih Zeki Yeğen'in eşi Ülkü Yeğen (68), dün gece kalp krizi geçirmesi üzerine ambulansla Acıbadem Taksim Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yeğen için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yeğen’in çocukları Fatma Yasemin ve Muhsin Osman, ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.



Katılım az olunca vatandaşlar cenazeye katıldı



Yeğen’in çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı cenazede, Cuma namazından çıkan vatandaşların da katılmasıyla kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak dua edildi. Duanın ardından omuzlara alınan Yeğen’in tabutu cenaze aracına konulmasının ardından 23 sene önce hayatını kaybeden eşi Salih Zeki Yeğen’in defnedildiği Yahya Efendi haziresinde toprağa verildi.