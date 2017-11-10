Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, il merkezinde bulunan bir dernek lokalinde kişilere kumar oynatarak haksız kazanç elde edildiği, nakliyecilik yapan bazı esnafı tehdit edilerek para alındığı, bazı işyerlerine silahla zarar verildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çorum İI Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından operasyon düzenlendi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ticareti yapmak, haksız kazanç sağlamak, yağma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 16 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilirken şüphelilerden 15inin gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında 7 şüpheli ise polis tarafından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca başka suçtan cezaevinde bulunan 3 şüphelinin de ifadesi alındı.



Polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 7si tutuklanması istemiyle, 8i ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Çorum Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü bildirildi.