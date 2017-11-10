Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’da kaybolduktan sonra Tuzla’da cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük davasında, Beratcan’ın annesinin erkek arkadaşı Ersin Kaşıkçı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, annesi Türkan Karakütük hakkında beraat kararı verilmişti.

Taraflar avukatları aracılığıyla karara itiraz ederek istinaf kanun yoluna başvurdu. İstinaf mahkemesi dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, yerel mahkeme tarafından verilen kararı onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından verilen kararda,usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı belirtilirken, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı , ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu kaydedildi.

Yerel mahkeme tarafından verilen kararda herhangi bir isabetsizliğin görülmediği vurgulanırken, hükmün yasaya ve hakkaniyete aykırı olduğuna ilişkin istinaf nedenleri yerinde görülmediğinden istinaf talebinin reddine karar verildiği anlatıldı.

Olayın Geçmişi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beratcan Karakütük’ün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma servis şoförü Ersin Kaşıkçı gözaltına alınmış ve Kaşıkçı’nın Beratcan’ı bir su kuyusunda boğduğu ve annesiyle ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla Ersin Kaşıkçı hakkında "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan, anne Türkan Karakütük hakkında ise "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılmıştı.