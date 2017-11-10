Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kendilerine verdiği ve şehirlerarası servis taşımacılığı belgesi olan D2 belgesi olmasına rağmen, Trafik Bölge ekiplerinin kendilerine sürekli ceza kestiğini iddia eden servis sürücüleri duruma tepki gösterdi. Manisa Ulaştırma Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda zorunlu olan D4S belgesinin kendilerinde olmadığını ancak kanuna göre D2 belgesiyle şehirlerarası servis taşımacılığı yapabileceklerini savunan şoförler önce Manisa kent merkezinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan servis şoförü Celal Atak, "Dün biz yapıyorduk bu işi. Bugün yapamaz hale geldik. Şehir dışına yasak olan araç tahsisli plakalar il dışına çıkışları yasak. İl dışına çıkışları yasak olan araçlara hat verirken şehirlerarası çalışan araçlara da hak mahrumiyeti getiriyorlar. Yarın bir şey olduğu zaman patlayacak. J plaka ile giden arkadaşların koltuk sigortaları karşılamıyor. Biz şehirlerarası çalıştığımız için koltuk sigortamız var. Bu herhangi bir kaza ve ölüm anında yolcu ve kaptanı kapsayan bir sigorta. Normal bir J plaka ile gittiğiniz zaman bu J plaka ile yapılan kazada sigorta şirketleri karşılamaz. Ben burada fabrika sahiplerine de seslenmek istiyorum. Personelinizin canını nasıl olur da sigortasız yetki belgesi olmayan araçlara bindirip de gönderiyorsunuz. Bu maliyetin altından kalkabilecek misiniz? Yerelde siyasi baskılarla kamu görevlilerinin iyi niyetsizlikleriyle yapılan baskı ve uygulamalar sonucu bize cezalar kesiliyor" dedi.

Basın açıklamasının ardından yaklaşık 50 servis sürücüsü araçlarıyla konvoy yaparak Manisa-İzmir karayoluna hareket etti. Sabuncubeli mevkiinde araçlarını durduran servis sürücüleri yolu trafiğe kapattı. Sürücüler daha sonra Trafik Bölge Müdürü Ali Koyuncu’nun gelmesiyle birlikte yolu tek şeritten trafiğe açtı. Yolun trafiğe açılmasını isteyen Koyuncu ile servis sürücüleri uzun süre tartıştı. Tartışma jandarmanın da araya girmesiyle son bulurken yol trafiğe açıldı. Sürücüler daha sonra yaşadıkları sıkıntıları anlatmak için jandarma karakoluna hareket etti.