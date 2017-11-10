Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te akraba iki aile arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 9. Sokak'ta ikamet eden Nimet D. (45) ve oğlu Doğan D. ile aynı sokakta oturan akrabaları Emine ve Yaşar D. çifti tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nimet D. ve oğlu Doğan D, üzerlerindeki silahlarla ateş ederek 5 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi, özel harekât ekipleri ve ambulanslar gönderildi. Olayda yaralanan Emine ve Yaşar D. çifti ile oğlu Ali D, komşuları Emine G. ve Hayri P. 112 Acil sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.Şehitkamil devriye ekipleri, kaçan Nimet D. ve oğlu Doğan D'yi saklandıkları evlerinde olayda kullanılan silahlarla birlikte gözaltına alarak emniyete götürdü.Akraba iki aile arasındaki kavganın kız isteme konusuyla ilgili olduğu öğrenildi.