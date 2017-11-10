TTK Armatçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 500 kodunda tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldi.Göçükte yaralanan maden işçisi Erdinç Uğurlu, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan maden işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocakta tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldiğini belirterek, "Olay duyulur duyulmaz madenciler olaya müdahale etti. Çok şükür arkadaşımızda bir şey yok. İşçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.'' dedi.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
10.11.2017 - 22:28 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.
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