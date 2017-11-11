Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Türkiye’nin önemli simgelerinden biri olan ince belli bardağın dijital dünyanın ortak dili emojiler arasına girmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. “Neden sushi, hamburger, taco, pizza gibi ülkelerin simgesi hâline gelmiş emojiler var da, ülkemizin simgesi hâline gelmiş” ve “efsane’ olan ince belli çay bardağı yok?” düşüncesiyle yola çıkılan kampanya #TEAmojiNOW etiketiyle ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Twitter üzerinden binlerce kişi çay bardağıyla çektikleri fotoğrafları paylaşırken Çağla Şikel, Nihat Odabaşı, Dilara Koçak gibi ünlü isimler de kampanyaya destek verdi. Unicode’ın kampanyaya kayıtsız kalmaması ve ‘ince belli çay bardağı emojisini dijital dünyaya kazandırması bekleniyor.



Emojiler günümüzde en önemli evrensel iletişim yöntemleri arasında yer alıyor. Emojiler sayesinde aynı dilin konuşulmadığı kişilere bile hisler, düşünceler, belli eylemler ve yerler rahatlıkla anlatılabiliyor. Hangi emojilerin emoji kütüphanesine ekleneceğine ise Apple, Facebook, Google ve Microsoft gibi şirketlerin temsilcilerinden oluşan Unicode Consortium karar veriyor. 2017’de kataloğa eklenecek yeni emojileri daha önce duyuran Unicode Consortium, 2018 için de ilk adayları belirledi. Emojilerin standardizasyonundan sorumlu olan kurum, 2017’nin ikinci yarısında yayınlanacak Unicode 11.0 ile kütüphaneye eklenmesi muhtemel 67 taslağı kamuoyuyla paylaştı. Aday listesinde mevcut kategorilerin altına yerleştirilebilecek birbirinden farklı his simgeleri, hayvanlar, yemekler ve nesneler bulunuyor.

