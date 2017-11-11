Muş Bulanık karayolu Alazlı köyü mevkiinde tren hem zemin geçitte tavuk yüklü minibüse çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Muş Bulanık karayolunda kaza
11.11.2017 - 23:06 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş Bulanık karayolu Alazlı köyü mevkiinde tren hem zemin geçitte tavuk yüklü minibüse çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : muş,bulanık,alazlı köyü,
518817 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518817.aspx
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