Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Beyşehir-Hüyük karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali E. yönetimindeki 42 BKF 40 plakalı hafif ticari araç, karayolunun 19. kilometresinde önünde seyir halinde olan Ziyşan Y. idaresindeki 42 TP 710 plakalı traktörü fark edemeyerek pancar yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki 42 RJ 642 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonucu devrilerek yan yatan römorktaki pancarlar etrafa saçıldı. 3 aracın karıştığı trafik kazasını sürücüler ve yolcu otobüsündeki yolcular şans eseri yara almadan atlatırken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif E. (16) ile Şerife E. (43) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından karayolunda ulaşım bir süre kesintiye uğrarken, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açılabildi.

Hava yastığı açıldı, hafif yaralı kurtuldu

Kazayı hava yastığının açılması sonucu hafif sıyrıklarla atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Ali E., Akşehir’de öğrenim gören oğlunu Beyşehir’e götürmek isterken kaza geçirdiklerini anlatırken, “Beyşehir’e giderken önümde ne römork hiçbir şey görmedim, o anda karşıdan otobüs de karşıma çıktı, römorka arkadan çarptım. Hava yastığı açıldı, burnumu direksiyona vurarak ben de hafif şekilde yaralandım” diye konuştu.

Traktör sürücüsü Ziyşan Y. ise, tarladan ana yola çıktıktan sonra 500-600 metre ilerledikten sonra kazanın yaşandığını anlatarak, “Pancarları kantara götürürken aniden arkamdan bir patırtı olduğunu anladım. Yan tarafımdan da otobüs geçiyordu. Orada durduk, römork dengesini kaybederek devrildi” diye konuştu

Otobüs sürücüsü Mehmet K. da “Hafif ticari araç traktörün römorkuna arkadan vurunca sekip arkası bize vurdu. Biz Bozkır’dan gelip İstanbul’a gidiyorduk” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.