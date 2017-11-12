Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan organ nakil koordinatörleri, Türkiye’de kadavradan bağışın istenilen düzeyde olmamasından yakındı. Beyin ölümü deklarasyonu yapıldıktan sonra ailelerin acılarını yaşayabilmeleri için 30- 45 dakika kadar zaman tanıdıklarını anlatan Hilal Gedikli “Bizler de üzülüyoruz. Yakınımız olmasına gerek yok. Empati duyuyorsunuz. Ama diğer tarafta farklı hayatlara şans verme ihtimali söz konusu” diye konuştu.

Bir başka koordinatör Gülen Kurtbulut da şunları aktardı: İnsanlar, ‘Bağışçı olarak yüreğimizden bunu istiyoruz ama yakınlarımız ne der? Organları sattınız mı? Bundan çok korkuyoruz. Bağışlamadığımız için de suçluluk duyuyoruz’ diyor. Ben şu soruyu soruyorum: Organ bekleyen 15 yaşında bir çocuğunuz olsaydı, ne olmasını isterdiniz?..