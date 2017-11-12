Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, günlük kiralandığını tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine operasyon düzenledi. Operasyon sonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DE OPERASYONA KATILDI

Esenyurt'ta adresleri daha önceden fiziki takip sonucu belirlenen ve günübirlik kiralandığı tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine fuhuş operasyonu düzenlendi. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, lüks rezidans dairelerine eş zamanlı olarak akşam saat 21.00 sıralarında girdi. Operasyona, Özel Harekat ekipleri de katıldı. Özel Harekat Polisleri'nin, "Akrep" diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla çevrede önlem aldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINAN KADINLARIN TAMAMI YABANCI UYRUKLU

Operasyon yapılan adreslerdeki bazı dairelere polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Polis ekipleri dairelerde arama yaparken, bazı dairelerin pencerelerinden aşağıya eşyaların atıldığı görüldü. Bahçeye giren polis ekipleri aşağıya atılan eşyaları tek tek inceleyerek suç unsuru aradı. Operasyonda, 20'si de yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi uyuşturucu ticaretinden işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

BAZI DAİRELERDE RUHSATSIZ SİLAH İLE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda, 1 ruhsatsız silah ve yaklaşık 1 kg uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere 'geri gönderme merkezine' gönderileceği öğrenilirken, diğerlerinin de sorguları bittikten sonra savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalar bittikten sonra, daireler zabıta ekiplerince mühürlendi.