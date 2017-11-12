Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16 
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu 21 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23 
Samsun: Parçalı bulutlu 20 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19 