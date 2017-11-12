Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19