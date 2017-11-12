Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 144 kilo 5 gram eroin ile 150 kilogram soda maddesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Kayakonak mezrası kırsal alanında 11 Kasım'da toprağa gömülü 144 kilo 5 gram eroin ve bu uyuşturucunun yapımında kullanılan 150 kilogram soda maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Hakkâri'de 144 kilo eroin ele geçirildi
12.11.2017 - 11:02 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda toprağa gömülü 144 kilo 5 gram eroin bulundu
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 144 kilo 5 gram eroin ile 150 kilogram soda maddesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Etiketler : hakkari,uyuşturucu,eroin,haberler,
518908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518908.aspx
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