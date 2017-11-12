Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 144 kilo 5 gram eroin ile 150 kilogram soda maddesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Kayakonak mezrası kırsal alanında 11 Kasım'da toprağa gömülü 144 kilo 5 gram eroin ve bu uyuşturucunun yapımında kullanılan 150 kilogram soda maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."