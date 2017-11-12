Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen "4. Kaçkar Yüzme Şenliği"ne İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı ve yaklaşık 300 doğasever katıldı. Avusor Yaylası'nda buluşan doğa meraklıları, yaklaşık bir buçuk saatlik yürüyüşün ardından Kalpli Buzul Gölü'ne ulaştı. Kalpli Buzul Gölü'nde suyun tamamen buz tutması nedeniyle buzlar ağaç motoru yardımı ile kesilmeye çalışıldı. Gölün kenarında 20 santimetre olan kalınlık, bir metrelik derinlikte yaklaşık 70 santime ulaşınca buzlar kesilemedi. Bir saatlik çalışma sonucunda ağaç motorunun arızalanması üzerine 6 metrekarelik yüzülebilecek alan açılabildi.



Suyun sıcaklığının bir derece olduğu göle katılımcılardan ilk giren Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı oldu. Aşırı soğuğa rağmen Arıcı gölde yaklaşık 1,5 dakika durmayı başardı. Hasan Önder ve beraberindekilerin oluşturduğu 11 kişilik grup ise göle girmeden önce kar banyosu yaptı. Bu gruptakiler de gölde yaklaşık bir dakika durabildi. Böylece şenliğe katılanlardan 12'si buzul gölünde yüzme cesareti göstermiş oldu.

Gölden çıktıktan sonra yüzücüler çay içerek ısındı.



- "Sıra dışı etkinliği sıra dışı kişiler yapar"

Hasan Önder katılımın çok iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bölgenin farklılıklarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Turizme dikkati çekmek için yaz kış bu etkinlikleri yapıyoruz. Buzul gölünde bu yükseltide yüzmek dünyada ender ya da hiç yapılmayan bir etkinlik. Katılım bizi son derece mutlu etti. İnanılmaz büyük bir haz, bir anlamda yüzme heyecanını burada yaşıyoruz. Sıra dışı etkinliği sıra dışı kişiler yapar. Biz de bu etkinliği yapıyoruz."

Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı, bunun çok farklı bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "Kaçkarlar son derece değerli bir hazine. Bu hazinenin kışın da farklı zevkleri var. Biz de bunu anlatmak için buradayız." dedi.

Yüzme etkinliğine katılan Reşat Hacıahmetoğlu, suyun çok soğuk, dışarının ise çok daha soğuk olduğunu ama buna rağmen keyifli bir etkinlik gerçekleştiğini ifade etti.

Buzul gölünü ağaç moturu ile kesmeye çalışan Zafer Koçal ise buz kalınlığının yaklaşık 70 santime ulaşması nedeniyle başarılı olamadıklarını ve motorun arızalandığını kaydetti.