Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Maratonu'na katılan down sendromlu, Ömer Yıldırım (15) isimli genç, henüz maratonun başlarında kayboldu. Habertürk'ün haberine göre; Annesi ile birlikte İstanbul Maratonu'na katıldığı belirtilen Ömer Yıldırım'ın ailesi, gencin son olarak, maraton fotoğrafçılarının çektikleri karelerde Dolmabahçe civarında görüldüğünü söyledi. Ömer Yıldırım'ın görülmesi durumunda 0507 403 40 10 numaralı telefona bilgi verilebilir.