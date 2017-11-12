İstanbul Maratonu'na katılan down sendromlu, Ömer Yıldırım (15) isimli genç, henüz maratonun başlarında kayboldu. Habertürk'ün haberine göre; Annesi ile birlikte İstanbul Maratonu'na katıldığı belirtilen Ömer Yıldırım'ın ailesi, gencin son olarak, maraton fotoğrafçılarının çektikleri karelerde Dolmabahçe civarında görüldüğünü söyledi. Ömer Yıldırım'ın görülmesi durumunda 0507 403 40 10 numaralı telefona bilgi verilebilir.
Down sendromlu genç İstanbul Maratonu'nda kayboldu
12.11.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sabah gerçekleşen İstanbul Maratonu'nda down sendromlu Ömer Yıldırım (15) kayboldu. Aile, gencin son olarak Dolmabahçe civarında görüldüğünü söyledi.
Etiketler : İstanbul Maratonu,down sendromu,Ömer Yıldırım,kayıp,
518980 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518980.aspx
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