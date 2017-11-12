Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su işleri Bakanlığı'nca yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" (UBENİS) kapsamında yapılan çalışmalarda, İstanbul Soğanı (Allium istanbulenese) adı verilen yeni bir endemik bitki türü keşfedildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülkenin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul’da yeni bir endemik bitki türü gün yüzüne çıkarılırken, keşfedilen bu tür aynı zamanda dünya literatürü için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Literatüre "Allium istanbulenese" olarak geçti

İstanbul'da yürütülen UBENİS çalışmaları sırasında saptanan İstanbul Soğanı'nın (Allium istanbulenese) ülke çapında yürütülen biyoçeşitlilik çalışmaları sırasında toplanan "Allium" cinsine ait örneklerin hiçbirine benzemediği tespit edildi. Bilimsel olarak tanımlanması da yapılan tür, böylece dünya literatürüne "Allium istanbulenese" olarak geçti.

İstanbul Soğanı adı verilen bu tür ile İstanbul’un ev sahipliği yaptığı endemik türlerin sayısı ise 54'e yükseldi.

"Endemik türler açısından zengin bir konumdayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tür korumaya yönelik olarak yapılan çalışmaların büyük bir önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz endemik türler açısından oldukça zengin bir konumda bulunuyor. 2013 yılında başlatılan UBENİS projesi ile bugüne dek 33 ilde çalışmaları tamamladık. Bu yıl sonu itibarıyla İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 ilde daha çalışmaları tamamlamış olacağız. Bütün illerimizdeki çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin biyoçeşitlilik haritası çıkarılmış olacak. Bizlere düşen görev ise bu zenginliğimize gözümüz gibi bakmak ve bu türlerin geleceğe intikalini sağlamaktır."