Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, Şanlıurfa-Bozova yolunda bir kamyon durduruldu. Durdurulan kamyonda yapılan aramalarda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Konu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
12.11.2017 - 17:59 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da bir kamyonda yapılan aramada 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, Şanlıurfa-Bozova yolunda bir kamyon durduruldu. Durdurulan kamyonda yapılan aramalarda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Konu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler : Şanlıurfa,kaçak akaryakıt,yaşam haberleri,
518999 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518999.aspx
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