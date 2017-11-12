Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, Şanlıurfa-Bozova yolunda bir kamyon durduruldu. Durdurulan kamyonda yapılan aramalarda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Konu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.